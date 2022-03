TIKKARTE BLANCHE By Tikka Radio Coco Velten, 18 mars 2022, Marseille.

TIKKARTE BLANCHE By Tikka Radio

Coco Velten, le vendredi 18 mars à 19:30

Le vendredi 18 mars, Coco Velten laisse carte blanche à Tikka Radio ! Tikka Radio organise sa 1ère soirée IRL de l’année en investissant l’espace Cantine de Coco Velten. Trois dj-set seront proposés pour cette carte blanche axée sur le thème « Présences Féministes ». Trois artistes de Marseille à Paris expertes en danses sucrées pour ambiances salées : › Roland Moog [https://soundcloud.com/valentine-torque](https://soundcloud.com/valentine-torque) › Cuddle Girl L’esthétique pop de Louise Mervelet questionne la notion de divertissement en tant qu’arme de résistance et de subversion. L’artiste considère que son esthétique est contestataire. Elle combine une pratique plastique d’atelier à un travail théorique ancré dans le champs du féminisme intersectionnel, des queer studies et de la littérature : ceci dans le but de créer des objets plastiques vecteurs de récits hors des sentiers battus de l’histoire des vainqueurs. Elle est actuellement chercheuse aux beaux-arts de Annecy en DSRA, et résidence à la Fondation Fiminco. Elle a également une démarche de de programmation, et a une résidence mensuelle sur les ondes de Tikka Radio, une webradio Marseille, où elle officie sous le pseudonyme de Cuddle Girl. Sa démarche est résolument collaborative, dispersée, transdisciplinaire et expérimentale. [https://soundcloud.com/cuddlegiiiiirl](https://soundcloud.com/cuddlegiiiiirl) › Dj Lindax [https://soundcloud.com/djlindax](https://soundcloud.com/djlindax) TIKKA a pour objectif premier de servir de creuset pour la scène musicale alternative Marseillaise. Tissant son réseau à travers ses rencontres successives, cette radio se veut être un espace d’expérimentation libre. En dehors des endroits festifs, son cadre confidentiel propose un échappatoire pour artistes, DJ, mélomanes et amateurices de musique. L’accent est ici mis sur l’écoute, en créant des dispositifs de diffusion au plus proche de l’oreille de ses auditeurices. ” ——————————————— Entrée sur présentation du pass sanitaire ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

♫DJ SET♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille



