Atelier Panthera, le dimanche 3 octobre à 13:00

Pour ce #1 CRASH TEST le collectif Panthera ouvre son lieu les 2 dernières semaines du mois, proposant à TIKKA d’investir le lieu pour une résidence. L’espace est vu comme un crash test, un temps à l’essai, à la rencontre des pratiques. Il s’agit de partager un lieu, et de continuer à rassembler des corps, en prônant l’autonomie et l’autogestion. Ces quelques jours « crash test » finiront par un temps de monstration et de partage, avec une entrée à prix libre et un bar. Nous vous attendons dimanche 3 octobre en fleur de 13H a 21H avec une programmation éclectique et locale. Pour le programme de ce dimanche: – Fossatosse [https://soundcloud.com/…/sets/les-collines-du-fossatosse](https://soundcloud.com/…/sets/les-collines-du-fossatosse) – Charlie Kun [https://soundcloud.com/charlesos](https://soundcloud.com/charlesos) – La Nuit Gravement à Votre Santé [https://soundcloud.com/tik…/sets/la-nuit-gravement-a-votre](https://soundcloud.com/tik…/sets/la-nuit-gravement-a-votre) – Streambiosis [https://soundcloud.com/raadiocaargo/sets/streambiosis](https://soundcloud.com/raadiocaargo/sets/streambiosis) – Interludes Selecta passionelle par Manon T & guests [https://soundcloud.com/tikkaradio/sets/manon-tombe](https://soundcloud.com/tikkaradio/sets/manon-tombe) – Chrystal Orchid présente SnakeDance & CatWalk, bande originale d’un cabaret dont vous êtes laes protagonistes – Guests ++++ /!\ /!\ TIKKA /!\ /!\ [https://tikka.live/](https://tikka.live/) Tikka Radio est née de la fusion des énergies communes de trois colocataires et ami.e.s, Antoine, Manon et Lucas, et loli qui rejoint le collectif afin de servir de creuset pour la scène musicale alternative Marseillaise. Depuis mai 2019 Tikka Radio arrose (dynamise) Marseille et Internet de ses contenus défricheurs à l’aide d’une panoplie d’artistes sonores, de musicien.nes, mais aussi de mélomanes aux oreilles affûtées. Tikka incarne notre volonté de matérialiser une partie de nos intérêts communs, et surtout notre passion pour la musique sous forme d’un dispositif reflétant l’ambiance et la créativité de notre communauté. Face à la surabondance de contenus digitaux nous souhaitions hybrider les transmission radiophoniques par des moments de rencontre et des situations d’écoute. Nous souhaitons encourager les artistes à travers les conditions tantôt du direct, tantôt de la diffusion radiophonique à expérimenter à travers leur pratique et à sortir de leur zone de confort. Nous voyons la radio comme un médium poussant à l’écoute. Sortant des espaces de concert bondés et bruyants, chaque auditeur.rice est invité à se plonger dans les méandres sonores des nombreuses créations rythmant nos heures d’écoute. [https://soundcloud.com/tikkaradio](https://soundcloud.com/tikkaradio)

Atelier Panthera 7, Rue Sainte-Marie, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T21:00:00