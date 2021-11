Nantes TIKI BAR Loire-Atlantique, Nantes DJ SET YOANN BARETT TIKI BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

DJ SET YOANN BARETT TIKI BAR, 27 novembre 2021 22:00, Nantes

Samedi 27 novembre, 22h00 DJ SET YOANN BARETT * Yoann Barett est un dj producteur et organisateur résident à Nantes. C’est en 2006, qu’il prend conscience de l’importance de la musique électronique dans sa vie notamment en écoutant « Aqualight » de Sebastien Léger. https://www.yoannbarett.com/music https://www.facebook.com/yoannbarett/ *

samedi 27 novembre – 22h00 à 23h50

* TIKI BAR 17 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

