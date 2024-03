Tiken Jah Fakoly Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, mardi 9 juillet 2024.

Forgé à la lutte, ce descendant de chef-guerrier malinké s’empare depuis plus de 25 ans, de la rébellion rastafari pour donner à entendre un reggae roots panafricain qui pose avec conviction des mots sans concession sur les dérives de son continent. Contempteur des puissants à la force tranquille, éveilleur de consciences transgénérationnel, humaniste indigné qui aspire à enfin changer le monde pour de vrai, le plus Africain des Ivoiriens redonne un souffle à ses titres emblématiques. Chantant en dioula ou en français, il s’entoure de musicien·nes traditionnel·les mandingues (kora, n’goni, balafon, djembé) à l’occasion d’une tournée exceptionnelle en acoustique pour délivrer ses messages aussi tranchants que poétiques.

Embarquez pour Africa avec ce grand lion indomptable auréolé de 4 disques d’or qui annonce d’ores et déjà un concert dingue, dingue, dingue…

Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

