Tiken Jah Fakoly Festival Ecaussystème Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

Tiken Jah Fakoly Festival Ecaussystème Gignac Lot

Reggae

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant. TIKEN

revient aux sources avec, pour la première fois de sa carrière, une tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest, l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands titres & des inédits ! Un vrai moment suspendu sera à vivre sur la prairie du touron.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

