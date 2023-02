Tiken Jah Fakoly Braquage De Pouvoir SALLE DE L’ETOILE CHATEAURENARD Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Tiken Jah Fakoly Braquage De Pouvoir SALLE DE L'ETOILE, 31 mars 2023, CHATEAURENARD. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:00. Tarif : 27.9 à 30.9 euros. Le 106 (31012237) SMAC de Métropole Rouen Normandie presente Véritable étendard d'une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de changement, le héros du reggae moderne est aussi le haut-parleur de tout un continent. A voir en concert pour son énergie et sa 'good vibe'.

