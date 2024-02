TIKEN JAH FAKOLY – Acoustic Tour THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles, mardi 9 juillet 2024.

TIKEN JAH FAKOLY – Côte d’Ivoire Acoustic TourForgé à la lutte, ce descendant de chef-guerrier malinké s’empare depuis plus de 25 ans, de la rébellion rastafari pour donner à entendre un reggae roots panafricain qui pose avec conviction des mots sans concession sur les dérives de son continent. Contempteur des puissants à la force tranquille, éveilleur de consciences transgénérationnel, humaniste indigné qui aspire à enfin changer le monde pour de vrai, le plus Africain des Ivoiriens redonne un souffle à ses titres emblématiques. Chantant en dioula ou en français, il s’entoure de musicien·nes traditionnel·les mandingues (kora, n’goni, balafon, djembé) à l’occasion d’une tournée exceptionnelle en acoustique pour délivrer ses messages aussi tranchants que poétiques. Embarquez pour Africa avec ce grand lion indomptable auréolé de 4 disques d’or qui annonce d’ores et déjà un concert dingue, dingue, dingue…

Tarif : 30.20 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-09 à 21:30

THEATRE ANTIQUE- ARLES BOULEVARD DES LICES 13200 Arles 13