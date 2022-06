Tiken Jah Fakoly, 25 novembre 2022, .

Tiken Jah Fakoly

2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25

29.7 Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant.



Rassemblant des dizaines voire des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans les tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. Exilé au Mali depuis de nombreuses années suite à des menaces en Côte d’Ivoire, il est retourné enregistrer son nouvel album (le 12e) à Abidjan, qui sortira à l’automne 2022 chez Chapter Two Records / Wagram.



[Grande Salle]

Tiken Jah Fakoly vous donne rendez-vous au Moulin le 25 novembre.

