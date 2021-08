Saint-Denis Tikatsou Saint-Denis Tikatsou escape game urbain : l’espion grippé ! Tikatsou Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

le samedi 18 septembre à Tikatsou

Participez à un escape game urbain dans le quartier du Bas-de-la-Rivière par équipe de 5 joueurs maximum. Vous aurez un temps limité pour atteindre votre objectif, sinon votre mission sera un échec ! Cet escape urbain s’appuie sur l’histoire de La Réunion et plus particulièrement sur le patrimoine du Bas-de-la-Rivière. Aucune connaissance historique n’est requise pour participer.

Nombre d’équipe limité. Inscription par équipe de 4 à 5 personnes.

Le savant fou Telfair a conservé les miasmes de la grippe espagnole. Rattrapez le avant qu’il ne soit trop tard ! Tikatsou 6 rue du pont 97400 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Jacques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

