Ti’Kaniki Le 360 Paris Music Factory, 19 février 2022, Paris.

Ti’Kaniki

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 19 février à 20:30

Maloya Ile de la Réunion DISTRIBUTION Gael Champion kayamb, chant David Doris congas, sati, chant Margaux Delatour chant guasa Océane Gado chant, triangle Luc Moindranzé chant, roulèr, congas Cindy Pooch chant Hadrien Dos Santos chant, sati, bobre Jonathan Volson chant, roulèr, congas Ti’kaniki est un collectif lyonnais composé de réunionnais et de métropolitains aux origines diverses. Dans ce groupe, pas de chanteur principal fixe, tout le monde chante et joue les différentes percussions. Tous partagent une même passion pour le maloya, la musique traditionnelle de la Réunion. Le maloya trouve ses origines dans l’histoire complexe et douloureuse de l’île. Fruit de l’esclavage, il fut longtemps cantonné à des fêtes clandestines où les esclaves affirmaient leur désir d’indépendance. Le collectif est composé à la fois de musiciens réunionnais ayant joué avec les plus grands (Danyel Waro, Groove Lele, René Lacaille), et de musiciens hyperactifs aux cultures et racines diverses (Bongo Hop, Kumbia Boruka, Cirque Plume, Suissa, Pixvae…). Après 5 ans de kabars (bals maloya) réguliers à Lyon, le propos et la qualité musicale du Ti’kaniki ne sont plus à prouver. Suite aux nombreux co-plateaux réalisés avec des artistes du monde entier (René Lacaille, Cyril Atef, King Ayisoba, Bab l’Bluz, Nilamayé, Toumani Diabaté, Jidé Hoareau..), le collectif développe un maloya cosmopolite, novateur mais solidement ancré à ses racines. Le groupe est résident depuis 2 ans au Ninkasi Kafé Gerland de Lyon, avec une jauge moyenne de 400 entrées pour 6 événements par an. Sélection WOMEX 2020

Ti’Kaniki au 360 Paris

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



