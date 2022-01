TI’KANIKI Kabar Maloya inv. René Lacaille à Lyon (69) Release Party Ninkasi Gerland, 18 février 2022, Lyon.

du vendredi 18 février au samedi 19 février à Ninkasi Gerland

**Ti’Kaniki – Maloya Ile de la Réunion** Cher·e·s ami·e·s, Pour ce début d’année 2022 nous sommes plus qu’heureux, après toutes ces épreuves traversées liées à la pandémie, de vous présenter **le premier album du Ti’kaniki**. Et quoi de mieux pour ce faire que d’inviter un ami de longue date du groupe, l’immense musicien, accordéoniste, guitariste et chanteur de la Réunion, **René Lacaille** ? Le tout dans le format que vous connaissez bien, avec **deux moments concerts** et un **kabar** pour clore la soirée. **Ti’kaniki • Maloya** **Ti’kaniki** est un collectif lyonnais composé de réunionnais et de métropolitains aux origines diverses. Dans ce groupe, pas de chanteur principal fixe, tout le monde chante et joue les différentes percussions. Tous partagent une même passion pour le maloya, la musique traditionnelle de la Réunion. Le **maloya** trouve ses origines dans l’histoire complexe et douloureuse de l’île. Fruit de l’esclavage, il fut longtemps cantonné à des fêtes clandestines où les esclaves affirmaient leur désir d’indépendance. Le collectif est composé à la fois de musiciens réunionnais ayant joué avec les plus grands (Danyel Waro, Groove Lele, René Lacaille), et de musiciens hyperactifs aux cultures et racines diverses (Bongo Hop, Kumbia Boruka, Cirque Plume, Suissa, Pixvae…). Après 5 ans de kabars (bals maloya) réguliers à Lyon, le propos et la qualité musicale du Ti’kaniki ne sont plus à prouver. Suite aux nombreux co-plateaux réalisés avec des artistes du monde entier (René Lacaille, Cyril Atef, King Ayisoba, Bab l’Bluz, Nilamayé, Toumani Diabaté, Jidé Hoareau..), le collectif développe un maloya cosmopolite, novateur mais solidement ancré à ses racines. **René Lacaille • Maloya** Musicien étonnant, figure emblématique de la musique réunionnaise, **René Lacaille** est né en 1946 dans une famille de musiciens de bal « la poussière » à la Réunion. Il joue avec son père et ses frères, à la batterie et à l’accordéon, avant de passer à la guitare et au saxophone, en autodidacte. Il quitte la Réunion une première fois en 1966. En métropole, il apprend le solfège avec son frère Renaud, trompettiste. Il rentre à la Réunion au début des années 70 pour la grande aventure des groupes qu’il monte sur place : Ad Hoc, Caméléon, avec Alain Péters et Loy Erlich. Ils créent ensemble ce qu’on appelle le **maloya électrique** : René ne joue plus alors que de la guitare. De retour en France, il fait l’expérience du jazz, joué dans les boîtes à Paris, mais il accompagne aussi des musiciens créoles, comme Luc Donat. Il découvre Danyèl Waro à Bourges à la fin des années 80 et décide de reprendre l’accordéon, retour aux sources enrichi de tous les rythmes et de toutes les musiques croisées, venues d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Depuis il ne cesse de se produire avec toutes sortes de formations, les siennes et celles des musiciens avec qui il fait un bout de chemin, mais toujours en fier ambassadeur de la musique de l’Océan Indien. – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

Entrée libre

Maloya cosmopolite, novateur mais solidement ancré à ses racines réunionnaises

Ninkasi Gerland 267 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon



