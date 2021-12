Tiitof + Slimka Marseille 11e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Tiitof + Slimka L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel Marseille 11e Arrondissement

2022-03-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-05 L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement

15 17 Une grosse soirée explosive en perspective avec Slimka qui avait auparavant foulé la scène de l’Affranchi lors de l’Xtrm Tour (avec Di-meh et Makala) et Tiitof qui sera enfin dans votre salle favorite pour la 1ère fois.



• Tiitof

Dans le rap francophone, beaucoup de choses ont changé. Cette musique s’est ouverte aux accents belges et canadiens, aux expressions régionales comme aux anglicismes et hispanismes. Tantôt créole tantôt français, Tiitof petit prince de la Martinique s’adresse à son île, mais s’inscrit dans une nouvelle génération d’artistes Dom-Tom qui savent qu’ils peuvent également parler à toute la France.



Après s’être imposé comme une figure importante de la musique aux Antilles avec son premier album « Midi Minuit », il sort « Tout à gagner » un projet sur lequel il invite Meryl, Hornet La Frappe, Kodes, Landy et Jacob Desvarieux. Dorénavant reconnu dans le paysage urbain comme étoile montante du rap français, il est au début de son ascension. Tiitof reviendra en 2021 avec un nouvel album déjà amorcé par des collaborations plébiscitées comme le featuring avec RK « Avec ou sans toi », un banger évènement « Bad Boy Remix » en compagnie de Kanoé, Sadek, Zeguerre et Cheu-B, et une date à la Cigale en octobre 2021. Véritable évènement à venir Tiitof n’a pas encore dévoilé toutes ses cartes et comptent bien en surprendre plus d’un avec un album confirmant que le monde du rap ne pourra désormais plus faire sans lui.



• Slimka

L’enfant du peuple, de son vrai nom Cassim Sall a signé un deal de coproduction avec le label Colors Records en 2016, il a connu une ascension fulgurante entre 2017 et 2018, période où il a sorti deux projets de présentation appelés No Bad vol.1 et No Bad vol.2. Il a été le premier artiste suisse à tourner une vidéo pour Colors X Studio, chaîne vidéo reconnue à l’international pour ses propositions artistiques.



Il a fait partie, avec les artistes Makala et Di-Meh, de la tournée XTRM Tour, près de 60 dates sur deux ans dont le Montreux Jazz Festival, le Paléo Festival, Frauenfeld, Dour Festival ou We Love Green ainsi que de nombreuses salles en Suisse, France et Belgique. Durant l’année 2019, il a énormément travaillé son art pour gagner en maturité et se professionnaliser. Il est aussi le premier artiste francophone urbain invité en Georgie pour un festival à Tiblisi. Et comme chaque année, il a fait parti du grand concours télévisé High & Fines Herbes organisé par les artistes belges Jean Jass et Caballero. A cette occasion, il a collaboré sur le premier single de la compilation en compagnie de Romeo Elvis. 2020 devait être l’année de sortie de son premier véritable album titré Tunnel Vision. Pour cause de pandémie, Slimka et Colors Records ont revu leur stratégie et décaler cette sortie. En échange, Slimka a mis en ligne Tunnel Vision Prelude, 10 titres, pour montrer son émancipation, 10 titres qu’il a pu défendre durant l’été 2020 avec l’organisation de 10 concerts dans des quartiers populaires de Romandie en collaboration avec le média Tataki). En 2021, place, cette fois-ci, à son album Tunnel Vision.

