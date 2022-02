TIITOF / SLIMKA l’affranchi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

l'affranchi, le samedi 5 mars à 20:30

BILLETTERIE** : 15€ en prévente* / 17€ sur place* Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …) et sur notre site (voir lien tickets) Une grosse soirée explosive en perspective avec SLIMKA qui avait auparavant foulé la scène de l’Affranchi lors de l’Xtrm Tour (avec Di-meh et Makala) et TIITOF qui sera enfin dans votre salle favorite pour la 1ère fois. *Attention: Les personnes n’ayant pas la carte d’adhésion à l’Affranchi 2022 devront s’acquitter de 2€ en plus sur place ** Accès uniquement sur présentation d’un pass sanitaire valide.

♫RAP♫ l'affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille

