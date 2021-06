Tigritudes – prologue Forum des images, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 4 juillet 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 15h à 23h

payant

Partez à la découverte de la création cinématographique panafricaine le temps d’un week-end, du 2 à 4 juillet au Forum des images !

Conçu comme un prologue par les réalisatrices Dyana Gaye et Valérie Osouf, ce week-end « Tigritudes »* déploie les formes et les genres qui irriguent la création cinématographique panafricaine, d’Alger à Johannesburg, de Gizeh à Abidjan. Ce cycle propose des avant-premières d’œuvres primées dans les plus grands festivals internationaux, des courts métrages inédits, un film de patrimoine, des séances jeune public et de films d’art contemporain. Les séances seront accompagnées de rencontres avec les cinéastes, et d’un panel qui dialoguera autour de la porosité entre cinéma et arts visuels dans la création contemporaine.

☀️ LE PROGRAMME TRIGRITUDES ☀️

Poursuivez l’expérience avec le cycle « Tigritudes – 1956-2021 », présenté au Forum des images du 12 janvier au 27 février 2022.

☀️ COLLOQUE CARTOONING IN AFRICA ☀️

Dans le cadre de la saison Africa2020, Cartooning for Peace met à l’honneur le dessin de presse du continent africain, au cœur de Paris ! Cartooning for Peace réunit les représentant·es les plus emblématiques de cette drôle de profession pour célébrer la liberté de la presse.

Cartooning in Africa, c’est :

un colloque au Forum des images, le vendredi 2 juillet, de 14h à 19h30, qui met en avant, à travers trois tables rondes, la richesse et l’actualité du dessin de presse en Afrique (entrée libre sur réservation) ;

une exposition sous la canopée du Forum des Halles, du 3 au 11 juillet (entrée libre) ;

une aventure éducative à destination de la jeunesse : « Dessine-moi l’Afrique ».

* « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. » déclarait l’écrivain nigérian Wole Soyinka (prix Nobel de littérature) en réponse au mouvement de la négritude, porté par Léopold Sedar Senghor et Aimé Césaire.

