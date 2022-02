« Tigritudes », panorama du cinéma panafricain – février 2022 Forum des images, 10 février 2022, Paris.

À travers 125 films et 40 pays, « Tigritudes » parcourt l’histoire du cinéma panafricain depuis 1956. Ce cycle de films, nourri de rencontres entre artistes et intellectuel·les, met en lumière la richesse des formes et les enjeux liés aux cinématographies d’Afrique, trop souvent méconnues.

Forte d’une cinématographie multiple, puissante et singulière, l’Afrique est à l’honneur jusqu’au 27 février au Forum des images ! Initié par les réalisatrices Dyana Gaye et Valérie Osouf, le cycle Tigritudes parcourt en 66 séances les enjeux et les formes d’une cinématographie encore largement méconnue.

LES TEMPS FORTS DE FÉVRIER

Jeudi 10 février à 21h : Bye Bye Africa de Mahamat-Saleh Haroun

Samedi 12 février

à 14h30 : Chef de Jean-Marie Teno, présenté par le réalisateur, en présence de Melissa Thakway (enseignante-chercheuse en cinémas d’Afrique) et Michelange Quay (cinéaste, ‘L’évangile du cochon créole’)

à 19h : Rage de Newton I. Aduaka, séance présentée par Isabelle Boni-Claverie et Newton Aduaka (cinéastes). Suivie d’une rencontre avec Abd Al Malik (musicien, écrivain, cinéaste) et Pap NDiaye (historien, directeur du Palais de la Porte Dorée)

Vendredi 18 février à 21h : Sur la planche de Leïla Kilani, présenté par Souad Houssein (spécialiste des fonds de production des cinémas d’Afrique)

Samedi 19 février à 20h30 : La Bataille de Tabatô de João Viana, présenté par Dyana Gaye et Valérie Osouf (programmatrices)

Mercredi 23 février à 21h : Necktie Youth de Sibs Songwe-La Mer

Samedi 26 février

à 11h30 : Rencontre exceptionnelle avec Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, parrain du cycle cinématographique panafricain Tigritudes. Rencontre modérée par Bénédicte Alliot, Dyana Gaye et Valérie Osouf

à 17h30 : Masterclass de Billy Woodberry, animée par Dyana Gaye et Valérie Osouf (programmatrices)

à 20h30 : Mother I’m suffocating. This Is My Last Film About You, de Lemohang Jeremiah Mosese, en présence de Rasha Salti (curatrice) et Djamel Kerkar (cinéaste)

Dimanche 27 février

à 14h30 : En route pour le milliard de Dieudo Hamadi, carte blanche au Cinéma du Réel présentée par Catherine Bizern (déléguée générale du Cinéma du Réel)

à 17h : La vie d’après de Anis Djaad, en présence de Sihem Sidaoui (professeur de littérature et de cinéma) et Samir Ardjoum (critique de cinéma)

à 20h30 : Faya Dayi de Jessica Beshir, séance en partenariat avec l’association Nature Rights. En présence de Pierre Johnson (Nature Rights), Dyana Gaye et Valérie Osouf (programmatrices)

Des cours de cinéma

Chaque vendredi à 18h30 au Forum des images, un cours gratuit et ouvert à toutes et tous sur un film ou un sujet en lien avec les thématiques de Tigritudes.

Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75001

Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages

