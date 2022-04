Tigris Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tigris Théâtre Rue de Belleville, 17 mai 2022, Nantes. 2022-05-17

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non tarif unique : 10€ Billetterie : ruedebelleville.net Tous publics / à partir de 10 ans Conte imaginé à partir de récits collectés en France sur les bords de Loire et en Turquie, auprès des déplacé-es de Hasankeyf, village troglodytique menacé pas la montée des eaux du Tigre. De multiples personnages prennent vie au sons d’un bouzouki, d’un duduk et d’un saxophone. Écriture : May Bindner, Ewan Baker Avec : Ewan Baker, May Bindner Metteure en scène : Kirsty Baker Tous publics / à partir de 10 ans Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Rue de Belleville Adresse 19 Rue de Belleville Ville Nantes Age maximum Tous publics / à partir de 10 ans lieuville Théâtre Rue de Belleville Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre Rue de Belleville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Tigris Théâtre Rue de Belleville 2022-05-17 was last modified: by Tigris Théâtre Rue de Belleville Théâtre Rue de Belleville 17 mai 2022 Nantes Théâtre Rue de Belleville Nantes

Nantes Loire-Atlantique