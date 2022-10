Tigris – Compagnie La Lionne à plumes TNT – Terrain Neutre Théâtre, 11 novembre 2022, Nantes.

2022-11-11 Représentations les 11 et 12 novembre 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 11 et 12 novembre 2022 à 20h30

Conte musical. La scène est occupée par un musicien et une comédienne convoquant différents personnages. Ainsi naissent deux héroïnes se faisant écho : une jeune femme aventurière originaire d’un village troglogdyte de Turquie menacé par la montée des eaux et une vieille dame, habitante des bords de Loire. Les tableaux se succèdent avec des alternances de jeu, de chants et de morceaux de musique aux orientations traditionnelles. May Bindner et Ewan Baker ont écrit leur pièce d’après des témoignages recueillis en France et en Turquie pour nous faire vivre un véritable voyage musical au fil de l’eau ! Écrit et interprété par May Bindner et Ewan Baker Durée : 1h10 Public : tout public, à partir de 10 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com