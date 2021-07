Montreuil Maison populaire Montreuil, Seine-Saint-Denis Tigre d’eau douce & Laurent Bardainne Maison populaire Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Tigre d’eau douce & Laurent Bardainne Maison populaire, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Montreuil. Tigre d’eau douce & Laurent Bardainne

Maison populaire, le jeudi 8 juillet à 20:30

**Tigre d’Eau Douce est le premier projet en tant que leader du saxophoniste Laurent Bardainne, un retour à ses premières amours jazz.** Co-fondateur de Poni Hoax, Limousine, Lost (en duo avec Camélia Jordana) ou plus récemment Sabrina & Samantha (Ed Banger records), Laurent Bardainne s’aventure en grand félin dans des jungles de groove et des périples funk. Formé au Conservatoire de Paris, musicien, compositeur, fondateur ou co-fondateur de plusieurs formations, réalisateur, producteur, Rubik’s Cube musical dont les facettes se mélangent les unes aux autres, Laurent Bardainne a collaboré avec Pharrell Williams, Cassius, Philippe Katerine, Oxmo Puccino, David Murray, Daniel Darc, Thomas de Pourquery Supersonic… Un concert qui va à la rencontre de ce Tigre d’eau douce agile et généreux, unique specimen qui s’est un jour décidé à explorer ce monde si souvent rêvé.

Tarifs : de 10 à 12 euros.

Tigre d’Eau Douce est le premier projet en tant que leader du saxophoniste Laurent Bardainne, un retour à ses premières amours jazz. Maison populaire 9 bis rue Dombasle 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T20:30:00 2021-07-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison populaire Adresse 9 bis rue Dombasle 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Maison populaire Montreuil