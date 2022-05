Tigre Bleu Luçay-le-Mâle, 22 juillet 2022, Luçay-le-Mâle.

Tigre Bleu Luçay-le-Mâle

2022-07-22 – 2022-07-22

Luçay-le-Mâle 36360

Après quelques années de tournées avec son groupe « Boys In Lilies » Tilö (Tigre Bleu) part sur les routes pour vivre et partager de nouvelles aventures en solo. Inspirée par des artistes tels que Emiliana Torrini, Kate Bush, Emilie Simon, Björk, Cocorosie, Bat for Lashes, Lana Del Rey, MO, Agnes Obel…cette petite sirène de la pop vous accueillera dans son doux refuge.

Buvette et restauration sur place

Sa musique électronique et sa voix cristalline touchent directement les cœurs et vous transportent au sommet d’un volcan bouillonnant ou vous ramènent en douceur à vos rêves lointains, brodés de souvenirs joyeux.

stephanelandureau@orange.fr +33 2 54 40 48 90

