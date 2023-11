Tigrane Kazazian Trio New Morning Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 24.20 EUR

Nouvel album : « Still Love »

Tigrane Kazazian utilise son oud à la manière d’un chanteur expert en vocalises acrobatiques, emmenant l’auditeur dans une transe joyeuse et spirituelle autour de belles mélodies orientales, lancinantes et obsédantes, portées par des improvisations inspirées.

Pays du Moyen-Orient, l’Arménie puise ses racines et sa culture aussi bien en orient qu’en occident et la musique de Tigrane Kazazian en est le parfait reflet avec une belle synthèse harmonieuse entre les deux cultures, à l’image d’un pont aérien qui ne serait pas rectiligne, mais qui zigzaguerait en douceur dans les cieux entre musique traditionnelle arabe, jazz et musique moderne occidentale. A l’image de son père Georges Kazazian, Tigrane respecte la tradition de la musique arabe, tout en sachant la transcender et l’amener sur un terrain neuf et innovant, à travers de fascinants paysages sonores méditatifs au croisement de plusieurs cultures.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Tigrane Kazazian Trio