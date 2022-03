Tigran Hamasyan Trio Stand Arts – Millau Jazz Millau Millau, 13 mai 2022, MillauMillau.

Tigran Hamasyan Trio Stand Arts – Millau Jazz Millau Millau

2022-05-13 – 2022-05-13

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR 12 32Théâtre de la Maison du Peuple rue Pasteur Millau Tout en restant fidèle à la sonorité qui l’a rendu célèbre, Tigran n’a jamais cessé de renouveler ses sources d’inspirations et d’enrichir son monde intérieur de nouvelles couleurs.

Après “The Call Within”, projet planants et atmosphériques, on le retrouve avec un nouveau trio, aux côtés de Matt Brewer et Justin Brown, pour une revisite des standards de jazz qui l’ont touchés au long de sa carrière. L’album « Stand Arts » est à venir pour 2022 sur le label Nonesuch/Warner.

Nul doute que cette soirée sera un moment fort de cette saison !

« Un pianiste phénoménal, un artiste irrépressible, un expérimentateur prometteur et un compositeur créatif de musique du monde.» The Guardian

Tigran Hamasyan Piano

Matt Brewer Contrebasse

Justin Brown Batterie

Concert proposé en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple

https://www.vostickets.net/billet?id=MAISON_DU_PEUPLE

Ce n’est pas un hasard si le nom de Tigran Hamasyan est si souvent cité par la jeune génération de musiciens de jazz comme une influence majeure.

maisondupeuple.millau@orange.fr +33 5 65 59 47 61 http://www.maisondupeuplemillau.fr/

Millau Millau

