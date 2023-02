TIGRAN HAMASYAN TRIO & FRIENDS THEATRE DU CHATELET, 9 mars 2023, PARIS.

TIGRAN HAMASYAN TRIO & FRIENDS THEATRE DU CHATELET. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 24.2 à 60.5 euros.

TIGRAN HAMASYAN TRIO & FRIENDSLe pianiste arménien-américain Tigran Hamasyan nous rend visite en trio, avec le contrebassiste Matt Brewer, le batteur Justin Brown et des invités surprises.Avec sa sonorité lyrique qui l’a rendu célèbre, Tigran Hamasyan revisite des standards de jazz américains des années 1920 à 1950. Il y prend la même liberté qu’il se permet dans ses propres compositions et y fait miroiter sa vision du monde et ses recherches harmoniques inspirées des modes traditionnels arméniens ou du jazz. Stimulant et audacieux, Tigran Hamasyan nous invite dans son monde intérieur. C’est un beau retour au Théâtre du Châtelet après un concert en 2011 qui avait marqué les esprits.

THEATRE DU CHATELET PARIS 1, place du Châtelet Paris

