TIGRAN HAMASYAN HET DEPOT – GROTE ZAAL, 16 mars 2023, LEUVEN. TIGRAN HAMASYAN HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros. Pianovirtuoos met groove power. Het is geen toeval dat Tigran Hamasyan onder de jonge generatie jazzmusici als een van de meest onderscheidende pianisten van zijn generatie wordt genoemd. Tigran versmelt als geen ander krachtige jazzimprovisaties met rijke folkloristische muziek van zijn geboorteland Armenië. Trouw aan het geluid dat hem beroemd heeft gemaakt, bracht hij in 2022 het album 'StandArt' uit. Samen met Matt Brewer en Justin Brown ontdekken ze nieuwe sounds die zweven tussen hypnotiserende melodieën, uitbundige rockriffs en dromerige soundscapes. Kortom, een pianovirtuoos met groove power.

