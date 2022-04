Tigran Hamasyan – Kadri Voorand – Aziz Sahmaoui & University of Gnawa – Natalia M. King Marseille 2e Arrondissement, 13 juillet 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Tigran Hamasyan – Kadri Voorand – Aziz Sahmaoui & University of Gnawa – Natalia M. King Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-13 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

• Tigran Hamasyan

Sans doute l’un des plus grands pianistes de jazz révélés depuis près de vingt ans. Mais pas seulement. Car les racines de Tigran Hamasyan baignent dans toutes sortes d’héritages : familial avec le folklore arménien qui l’amènera plus tard à la musique sacrée, le gout du rock qui l’emmènera vers le trash metal, et le jazz. Mon tout forme un artiste unique, offrant d’intenses voyages sonores, qui, sur scène, prennent une nouvelle vie. Fascinant.

Line-up : Tigran Hamasyan [piano] / Matt Brewer [basse] / Justin Brown [batterie]



• Kadri Voorand – Mihkel Mälgand duet

Avec Kadri Voorand, c’est le jazz balte que l’on découvre. Un jazz venu du froid, des ballades nordiques, des chants polyphoniques traditionnels, un jazz libre à l’image de Kadri Voorand, pianiste, compositrice et chanteuse étonnante, capable de scats infernaux et de délicatesse extrême. Kadri Voorand ne ressemble à personne.

Line-up : Kadri Voorand [chant, piano] / Mihkel Mälgand [contrebasse]



• Aziz Sahmaoui & University of Gnawa

C’est dans un café du XXe arrondissement de Paris que sont nées les University of Gnawa, scellant ainsi la rencontre entre le musicien marocain Aziz Sahmaoui et le bassiste sénégalais Alune Wade qui proposent une fusion inédite de chââbi, de rock gnaoui, de chants berbères et de free jazz. Porteuse de messages poétiques ou politiques, les University of Gnawa tendent vers un seul but : la danse.

Line-up : Aziz Sahmaoui [lead] / Alioune Wade [basse] / Adhil Mirgani [percussions] / Amen Viana [guitare] / Cheikh Diallo [claviers] / Jon Grandcamp [batterie]



• Natalia M. King

Il y a une ferveur, une soif de partage irrésistible chez Natalia M. King dès qu’elle se met à chanter sur scène. Normal, cette parisienne de Brooklyn a choisi le véhicule le plus sûr pour charrier des émotions brutes, elle a opté pour le blues. Celui des grands aînés et le sien propre, bien trempé après des années d’errance, de galères, de rencontres et d’ouverture au monde. Un blues d’aujourd’hui, combattant presque. Magnifique.

Line-up : Natalia M. King [lead vocal, guitare] / Ludovic Bruni [guitares] / François Bernat [basse, contrebasse] / Vince Laurent [batterie] / Damien Argentieri [claviers]



Une soirée en coproduction avec le Mucem.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 13 juillet au Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée avec Tigran Hamasyan, Kadri Voorand, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa et Natalia M. King.

