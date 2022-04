Tignous Forever – Exposition Centre Tignous d’art contemporain, 14 avril 2022, Montreuil.

Tignous Forever – Exposition

du jeudi 14 avril au samedi 21 mai à Centre Tignous d’art contemporain

Tignous n’arrête jamais. Les artistes sont comme les enfants, ils n’arrêtent jamais. Mais que fait Tignous ? « Papa nous a encore volé notre seau ! » En vacances, il filait sur la plage avec le seau des enfants. On le voyait, petit point au loin, en train de se pencher sur le sable. Un long moment après, il revenait tranquillement, souriant, les dents du bonheur en avant, avec le seau rempli de galets. Ces cailloux plats et de toute taille, il les emporterait ensuite dans son atelier, à la maison. Tous ces galets seraient peinturlurés, avec des bouches, des yeux, des dents et des grimaces. Mais que fait Tignous ? Il a ramassé aussi de grosses pierres pour en faire des totems pleins d’expression. Il a ramassé des canettes vides pour en faire des sculptures. Il a ramassé les petites cages des bouchons de champagne et des capsules de sodas pour en faire de petits animaux. Et il a accroché toutes ces sculptures dans les arbres de notre jardin. Et en plus de tout ça ? Il dessinait, dessinait. Tout le temps. Partout. Des dessins pour la presse. Des bandes dessinées. Des reportages dessinés pour raconter les gens et le monde tel qu’il est. Des dessins pour rêver. Des dessins pour donner à réfléchir. Des dessins pour rigoler ensemble. Des dessins pour et avec ses enfants. Il dessinait des monsieurs à gros nez et des pandas. Des croquis, des esquisses, des caricatures. Ah, il en a noirci des carnets à spirales, des cahiers en moleskine, des cahiers d’écolier, des centaines, et aussi du grand papier kraft et des petits papiers collants. Il dessinait tout le temps. Il faisait des aquarelles aussi, et parfois se trompait de verre, buvant celui qui servait pour le pinceau. Alors Tignous au Centre d’art qui porte son nom, c’est comme Tignous dans son atelier ou à la maison. Ça se fera en famille. Il y a de tout à voir. On se promène. On musarde. On colle son nez sur le beau dessin. On savoure. On s’étonne. On rigole. On partage. Dans mon téléphone qui conserve de tendres souvenirs, dans son atelier où règne un délicieux désordre, sur mes tatouages qui le prolongent, dans ses cartons à dessins où vibre encore son monde talentueux, Tignous ne s’arrête jamais. Et dans notre jardin, parfois, je croise un galet de Tignous qui me sourit d’éternité. Commissariat : **Chloé Verlhac** Co-Commissariat et scénographie : **Nicolas Jacquette & Jérôme Liniger** Production et Presse : **Laurie Seguin** ‘Les Pandas’ – Adaptation et réalisation : **Thierry Garance & Juan Rodriguez** Textes : **Chloé Verlhac & Emmanuel Lemieux** Photographie : **Michel Zoladz** *-*-*-*-*-*-*-*-* ### Vernissage – Jeudi 21 avril 2022 à 19h À exposition exceptionnelle, vernissage exceptionnel : nous vous donnons rendez-vous dans le square Denise Buisson, derrière le Centre Tignous d’Art Contemporain pour inaugurer ensemble l’exposition consacrée au dessinateur Tignous. La soirée promet quelques surprises ! Entrée libre, sur réservation : [[https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=5577](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=5577)](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=5577)

Entrée libre – Evénements sur inscription

Du 14 avril au 21 mai 2022

Centre Tignous d’art contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis



