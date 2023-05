Les RDV du jeudi : découverte de la Réserve naturelle de la Grande Sassière avec les gardes-animatrices. Parking du Saut, 13 juillet 2023, Tignes.

Cet été, les gardes-animatrices vous donnent RDV les jeudis (du 13 juillet au 17 aout inclus) pour une découverte de la réserve naturelle nationale de la Grande Sassière..

2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

Parking du Saut

Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This summer, the rangers will meet you on Thursdays (from July 13th to August 17th included) to discover the Grande Sassière national nature reserve.

Este verano, los jueves (del 13 de julio al 17 de agosto, ambos inclusive), los guardas le acompañarán por la reserva natural nacional de la Grande Sassière.

Diesen Sommer können Sie donnerstags (vom 13. Juli bis einschließlich 17. August) das Naturschutzgebiet Grande Sassière erkunden.

Mise à jour le 2023-04-06 par Parc National de la Vanoise