Vis ma vie de marmottes dans la réserve naturelle de la Grande Sassière Chalet de la Sassière, 13 juillet 2023, .

Animation scientifique sur les marmottes alpines de la réserve Naturelle Nationale de la Grande Sassière..

2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-13 16:00:00. .

Chalet de la Sassière

Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Scientific animation on the alpine marmots of the Grande Sassière National Nature Reserve.

Animación científica sobre las marmotas alpinas de la Reserva Natural Nacional de la Grande Sassière.

Wissenschaftliche Animation über die Alpenmurmeltiere im nationalen Naturschutzgebiet Grande Sassière.

Mise à jour le 2023-04-06 par Parc National de la Vanoise