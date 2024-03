Tiger Stripes + Rencontre : La représentation des règles menstruelles au cinéma Cinéma La Lanterne Bègles, mercredi 27 mars 2024.

Tiger Stripes + Rencontre : La représentation des règles menstruelles au cinéma Projection suivie d’une conférence avec Hélène Breda, spécialiste de la représentation des règles menstruelles au cinéma Mercredi 27 mars, 21h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T21:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T21:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Le film

Zaffan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. Ses amies se détournent d’elle alors que l’école semble sous l’emprise de forces mystérieuses. Comme un tigre harcelé et délogé de son habitat, Zaffan décide de révéler sa vraie nature, sa fureur, sa rage et sa beauté.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130

