TIGADRINE + 1ère partie Zar Electrik La Dame de Canton, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 10 EUR

Ils s’inscrivent définitivement dans la lignée de groupes tels que Zar Electrik, Bab L’ Bluz, Tinariwen, Imarhan ou encore Gnawa Diffusion.

Tigadrine s’est formé en 2020 à Grenoble. C’est avant tout un groove, une énergie, une musique avec une sonorité éclectique distinctive fusionnant la musique ancestrale de Oued Noun, le blues du désert et d’autres influences rock, funk, reggae. Le chant est en langue Hassani (langue tribale du désert), Berbère et dialecte marocain.

Le premier EP – Dahamis, est sorti en juin 2022, et leur premier album sortira au printemps 2023. Tigadrine nous font découvrir la musique Sahraouie à travers des compositions qui allient traditions et modernité… Stay tuned !

Zar Electrik ou Les transes envoûtantes de l’African Electro

Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musiques subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora electrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb.

Derrières les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et aux groove apatrides. Nuits métisses 2021.

