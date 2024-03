Tiffany & Simone Latté Marseille 2e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

Tiffany & Simone vous donnent rendez-vous au Latté vendredi 12 avril pour une soirée jazz / bossa nova.

Simone et Tiffany se rencontrent dans les jams jazz marseillaises, où ils tissent rapidement une amitié liée au plaisir de jouer ensemble. Ils décident donc de monter ce projet, en duo, afin d’explorer et de s’approprier leurs morceaux préférés du répertoire jazz. La voix de Tiffany, douce et chaleureuse, se mêle au jeu de guitare de Simone, subtil et moderne.



Laissez-vous emporter par de belles interprétations de grands classiques, ainsi que par la découverte de morceaux inédits ! 7 7 EUR.

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-12

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Tiffany & Simone Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-13 par Ville de Marseille