Tiffany & Simon Latté Marseille, vendredi 12 avril 2024.

http://www.lattemarseille.frone et Tiffany se rencontrent dans les jams jazz marseillaises, où ils tissent rapidement une amitié liée au plaisir de jouer ensemble. Ils décident donc de monter ce projet, en duo, afin d’explorer et de s’approprier leurs morceaux préférés du répertoire jazz. La voix de Tiffany, douce et chaleureuse, se mêle au jeu de guitare de Simone, subtil et moderne. Laissez-vous emporter par de belles interprétations de grands classiques, ainsi que par la découverte de morceaux inédits !

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

