Tif 1988 LIVE CLUB, 25 février 2023, RENNES.

Tif 1988 LIVE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Toufik alias TIF est un artiste originaire d’Alger vivant à Paris, rappeur prolixe, et excellent mélodiste, il mêle français et arabe pour raconter, avec nostalgie, son parcours loin de chez lui et des siens. Son écriture, singulière, bouleverse et agite, ses textes sont fins mais ses métaphores crues et sa vision du monde poétique mais politique. Son environnement musical déjà bien défini, il collabore déjà avec des producteurs aguerris : Stu, ELK, Shaz et les nouvelles pépites de demain Khalil, Dawee, C.Cole, Senpai Katchy. Son dernier single Hinata aux sonorités chaabi/funk attrape et résiste aux oublis.Début du show à 20h

1988 LIVE CLUB RENNES 27 PLACE DU COLOMBIER Ille-et-Vilaine

Début du show à 20h

