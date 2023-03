Les 10 Ans du Festival de Carnes Tiers-Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

2023-03-25 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-25 02:00:00 02:00:00

Seine-et-Marne . EUR 6 Tenue de soirée vivement conseillée pour tapis rouge ! Ouverture à partir de 19h : Performance / Exposition / Food Trick

20h30 : Cérémonie de remise des Prix du Festival des Carnes

23h à 2h : Dancing avec Juke Box Private +33 7 67 02 41 88 Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

