Marmande Exposition de l’artiste Virginie Schocke Tiers-lieu Quai 31 Marmande, 16 septembre 2023, Marmande. Exposition de l’artiste Virginie Schocke 16 et 17 septembre Tiers-lieu Quai 31 Gratuit. Entrée libre. L’exposition propose une vision du collage à travers le regard de Virginie Schocke. Pour cette artiste, « _coller, c’est une manière de parcourir des images, des textures, des couleurs, des formes, des fleurs. Les bouts de papier usés, récupérés, glanés ici et là, racontent une réappropriation du monde, une manière de ressaisir poétiquement ce qui échappe, et de l’offrir au regard dans un jeu de lectures ouver_t. » Tiers-lieu Quai 31 35 rue Charles de Gaulle, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

