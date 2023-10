Concert de l’Europe Tiers-lieu Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Concert de l’Europe Tiers-lieu Poitiers, 14 octobre 2023, Poitiers. Concert de l’Europe Samedi 14 octobre, 11h00 Tiers-lieu Entré libre et gratuie Dans le cadre des Erasmus Days, Concert par les élèves du Pôle Aliénor

en partenariat avec l’ association Mouvement européen-France / Vienne Tiers-lieu 7, rue des Feuillants 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 concert europe Pole alienor Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Tiers-lieu Adresse 7, rue des Feuillants 86000 POITIERS Ville Poitiers Departement Vienne Lieu Ville Tiers-lieu Poitiers latitude longitude 46.584833;0.347117

Tiers-lieu Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/