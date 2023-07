Saison Vikings : exposition, rencontres, ateliers… Tiers lieu Pingpong le toit Millau, 5 juillet 2023, Millau.

Saison Vikings : exposition, rencontres, ateliers… 5 – 26 juillet Tiers lieu Pingpong le toit Pour certaines animations, sur réservation et participation libre.

Labellisée « Partir en livre », la programmation d’Aporia Culture pour le mois de juillet est axée sur les Vikings. Elle mêle BD, jeux vidéos, albums jeunesse, astronomie, archéologie… Ca se passe à Millau, Saint-Beauzély et Rivière-sur-Tarn pour les grands et les petits.

De nombreux invités au programme : Jean-Claude Golvin (architecte, archéologue), Jean-Christophe Piot (journaliste, auteur), Théo Kermel (comédien), Raphaël Martin (auteur), Thierry Limoge (astronome), Christine Palluy (autrice), Elise Cléry et Marie (archéologues)…

Du 3 juillet au 20 septembre A Pingpong le Toit – Millau

Vikings, une source d’inspiration de la bande dessinée au jeu vidéo –

Exposition

Les Vikings sont une véritable source d’inspiration pour des œuvres populaires comme la bande dessinée et le jeu vidéo. Planches de la célèbre série BD Thorgal, plans, aquarelles et artworks du jeu vidéo d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla.

Mercredi 5 juillet

> A la MESA Micro-folie – Millau 14h30-17h30

Rencontre avec Jean-Claude Golvin et Jean-Christophe Piot – Découverte du Discovery Tour Viking Age

Eveil à l’histoire des Vikings et découverte de l’univers architectural du jeu vidéo Assassin’s Creed Valhalla à travers cette version pédagogique et ouverte à tous qu’est le Discovery Tour Viking Age.

Jean-Claude Golvin est conseiller historique et architectural d’Ubisoft pour les jeux Assassin’s Creed Origins et Valhalla, il est le spécialiste français de la reconstitution antique. Jean-Christophe Piot est journaliste (France TV, Nova, Le matin…) et historien, qui a publié une série d’albums jeunesse sur la mythologie dont le dernier en date sur la Mythologie nordique (éd. La Martinière jeunesse). Il anime depuis 2 ans un podcast sur la vulgarisation de l’histoire : L’histoire derrière l’histoire – C’est plus compliqué que ça.

Entrée libre.

> A Pingpong le Toit – Millau 19h-20h30

Inauguration de l’exposition Vikings, visite commentée et table ronde

Avec Jean-Claude Golvin et Jean-Christophe Piot sur l’intérêt de la reconstitution et de la véracité historiques dans les jeux vidéos et les livres jeunesse, à partir de leurs propres expériences.

Entrée libre.

Mercredi 12 juillet

> A Pingpong le Toit – Millau 20h30

Lecture théâtralisée de Figure.S

Par Théo Kermel . Texte de Filip Forgeau . Cie Création éphémère

Lecture d’extraits de la prochaine création de la Cie Création éphémère autour de personnages shakespeariens.

Participation libre. Bar et restauration sur place. Sans réservation.

Lundi 17 juillet

> A Pingpong le Toit – Millau

9h30, 10h15 et 11h Découverte des étoiles dans un planétarium Avec Thierry Limoge de Capétoiles

Gratuit. Durée 25 min. Pour les tout-petits enfants 0-4 ans accompagnés d’un adulte.

Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

14h et 15h Découverte des étoiles dans un planétarium Avec Thierry Limoge de Capétoiles

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 5 ans.

Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail

Mardi 18 juillet

> A Pingpong le Toit – Millau

10h, 11h, 14h et 15h Découverte des étoiles dans un planétarium Avec Thierry Limoge de Capétoiles

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 5 ans. Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

10h, 11h, 14h et 15h Atelier Mythologie nordique

Avec Raphaël Martin, auteur et vulgarisateur scientifique. Il a publié une série d’albums jeunesse sur la mythologie dont le dernier en date sur la Mythologie nordique (éd. La Martinière jeunesse) avec Jean-Christophe Piot.

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 5 ans. Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

Jeudi 20 juillet

> A Pingpong le Toit – Millau

14h et 15h Atelier Musiques préhistoriques

Découverte des instruments de musiques préhistoriques par le jeu, la pratique et la fabrication de son propre instrument ! Avec Elise Cléry et Marie de Grottes&Archéologies

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 6 ans. Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

14h et 15h Atelier Création d’histoires nordiques

Avec Christine Palluy, autrice d’une cinquantaine d’albums jeunesse, dont les Contes du Grand Nord (éd. Lito, 2022) et de nombreux ouvrages sur la mythologie antique.

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 3 ans. Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

Vendredi 21 juillet

> A l’occasion de la Journée Partir en livre – Dans le jardin de l’EHPAD Beau Soleil – Rivière-sur-Tarn

10h, 11h et 14h30 Atelier Musiques préhistoriques

Découverte des instruments de musiques préhistoriques par le jeu, la pratique et la fabrication de son propre instrument ! Avec Elise Cléry et Marie de Grottes&Archéologies

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 6 ans. Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

10h, 11h et 14h30 Atelier Création d’histoires nordiques et lectures de contes

Avec Christine Palluy, autrice d’une cinquantaine d’albums jeunesse, dont les Contes du Grand Nord (éd. Lito, 2022) et de nombreux ouvrages sur la mythologie antique.

Gratuit. Durée 50 min. Animation familiale pour les enfants à partir de 3 ans. Sur réservation, places limitées : 06 07 11 22 51 – aporia.culture@gmail.com

Samedi 22 juillet

> A la MESA Micro-folie – Millau

14h30-17h30 Découverte du Discovery Tour Viking Age

Découverte de l’univers architectural du jeu vidéo Assassin’s Creed Valhalla à travers cette version pédagogique et ouverte à tous qu’est le Discovery Tour Viking Age.

Entrée libre.

Mercredi 26 juillet

> A Pingpong le Toit – Millau

20h Concert jazzy Avec le Duo Vanille, Simon et Fanny.

22h30 Soirée astronomie – A la découverte du ciel viking

Avec Thierry Limoge de Capétoiles

Participation libre. Bar et restauration sur place. Sans réservation.

> Tout le programme: https://www.aporiaculture.com/post/saison-vikings-programme-du-mois-de-juillet

