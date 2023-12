Atelier d’écriture Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Atelier d'écriture Tiers-lieu Parade Arles, 18 décembre 2023 09:30, Arles

Lundi 18 décembre de 10h30 à 12h

Gratuit / Places limitées Sur inscription : info@parade-arles.org ou 07 67 54 31 81 Vous pourrez ensuite échanger et partager votre texte, seulement si vous le souhaitez, car il n’y a aucune obligation dans cet atelier. Rejoignez-nous dans cet espace d’échange où l’imagination n’a pas de limites, et où chaque mot compte ! L’atelier est une idée de Sandra Vilder, qui a répondu à notre appel à bénévolat ! Sandra Vilder est auteure pour enfants. Elle se définit comme étant profondément anticonformiste et humaniste, ce qui se reflète assez bien dans ses récits. Elle écrit avec son coeur des histoires pleines de douceur pour le monde de demain. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles [{« type »: « email », « value »: « info@parade-arles.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767543181 »}] [{« link »: « mailto:info@parade-arles.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

