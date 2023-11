Fil qui métisse Tiers-lieu Parade Arles, 17 novembre 2023, Arles.

Fil qui métisse 17 – 19 novembre Tiers-lieu Parade Entrée libre

Présenté par Parade et Association Arles en Vers – Nuit de la Poésie d’Arles, dans le cadre d’Arles se livre

17 au 19 novembre

Vernissage : Vendredi 17 nov – 18h30

Exposition : Samedi 18 nov – 14h30 à 21h30 et dimanche 19 nov – 10h30 à 12h30 et 14h à 16h30

Performances : Vendredi 17 nov – 19h30 et samedi 18 nov – 19h30

Entrée libre

Le fil n’a cessé d’être présent dans les récits que se transmettent les humains – grâce à lui, nous filons, brodons, tissons, nouons, relions…

Il symbolise l’énergie vitale, fragile lorsqu’il se rompt, solide lorsqu’il se tresse et se tisse. Il coud et répare, figure le mouvement de l’intelligence et de la créativité. Il emprisonne lorsqu’il devient filet, dessine aussi les chemins de la liberté.

NOUS CRÉONS, GRÂCE À PARADE, UNE IMMERSION POÉTIQUE où s’entremêlent les œuvres d’artistes contemporains avec des textes mythologiques, romanesques, poétiques qui mé-tissent leurs langages.

LES BRODEURS TISSEURS arlésiens (ou d’ailleurs)…

– Julien Batifol (qui coud des draps)

– Jean Marie Marbet (avec un livre composé de broderies)

– Christine Millerin (enluminures et photos brodées)

– Luce Monier (et ses fibres végétales)

– Brankica Zilovic (plasticienne franco-serbe, brodeuse de livres)

… dialoguent avec DES POÈTES : Sébastien Bobbia, Rodolphe Chapon, Olivia Elias, Frédérique de Gravelaine, Jean Marc Sajous

… des LECTEURS d’autres textes : Anna Alexandre, Paul Lequesne, Olivier Pauls…

… et des MUSICIENS : Kourou Fia, Olivier Renne.

