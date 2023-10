Traducteur d’un jour : Dragon Ball Tiers-lieu Parade Arles, 11 novembre 2023, Arles.

avec Anthony Prezman

Œuvre culte traversant les générations, Dragon Ball offre un univers foisonnant peuplé de personnages hauts en couleur.

Cette série revisite le célèbre récit chinois du « Voyage en Occident », également connu sous le nom du « Roi des Singes ». Dans cet atelier, nous explorerons comment l’auteur Akira Toriyama exploite la richesse de la langue japonaise pour insuffler à son récit des éléments d’humour, des jeux de mots et de nombreux calembours.

De plus, nous examinerons comment il manie avec brio les différents registres de langue, du familier au soutenu, afin de rendre certaines scènes particulièrement mémorables et d’illustrer l’évolution ultime de son personnage central, Son Goku !

Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Inscription : billetweb.fr/assises-2023/

INSTRUCTIONS : Sélectionner « À la carte – Tarif plein » puis « Suivant » ; puis « Traducteur d’un jour… » avec le nombre de places souhaitées.

