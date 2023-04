À notre tour ! réalisé par Hanna Assouline Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’évènement: Arles

À notre tour ! réalisé par Hanna Assouline Tiers-lieu Parade, 4 mai 2023, Arles. À notre tour ! réalisé par Hanna Assouline Jeudi 4 mai, 18h00 Tiers-lieu Parade Entrée libre Suivez le parcours de jeunes français juifs et musulmans souhaitant se réunir pour lutter ensemble contre le racisme et l’antisémitisme. Pendant 2 ans, ils ont sillonné la France dans le cadre du projet Salam Shalom Salut initié par SOS Racisme pour créer des espaces de dialogue et ouvrir le débat sur des questions qui fâchent. Un film qui délivre une parole cash, sans fard, d’une jeunesse vivante, désireuse de comprendre et d’être entendue. Découvrez le film d’Hanna Assouline et venez échanger avec elle à la suite des projections. Réservations obligatoires Buvette associative ouverte 1H avant la projection au RDC de Parade. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles [{« type »: « link », « value »: « https://form.typeform.com/to/cACXlPeI?typeform-source=l.instagram.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

