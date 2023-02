DIY Tawashi Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

DIY Tawashi Tiers-lieu Parade, 23 mars 2023, Arles. DIY Tawashi Jeudi 23 mars, 18h30 Tiers-lieu Parade

Prix libre Tu as une chaussette en coton toute seule ou trouée ?

Amène là à Parade ce jeudi 23 mars (bien propre, merci!)

Si tu n’a pas de chaussette abandonnée, ne sacrifie pas de paire, nous aurons du textile à recycler sur place. Musique de ménage de printemps et buvette associative.

Animé par Lauriane de l’association Parade Prix libre Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:30:00+00:00 – 2023-03-23T18:30:00+00:00

