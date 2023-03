Atelier de sonothérapie Tiers-lieu Parade, 18 mars 2023, Arles.

Atelier de sonothérapie 18 mars – 20 mai, les samedis Tiers-lieu Parade 20 € plein tarif – 10 € minimas sociaux & étudiants // Tarif 3 ateliers : 50 €

Venez expérimenter un moment de douceur avec Nicolette et repartez détendu(e) et apaisé(e) dans votre corps et votre esprit !

La sonothérapie est une technique thérapeutique qui utilise les ondes sonores pour soulager la douleur et promouvoir la guérison. Elle est basée sur l’idée que les ondes sonores influencent le corps de différentes manières. Elles peuvent stimuler les muscles et les nerfs, réduire l’inflammation et la douleur, et améliorer la circulation sanguine. Certaines fréquences sonores ont aussi un effet apaisant sur l’esprit et peuvent aider à la relaxation, et traiter les troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression.

Cet atelier est le premier d’une série d’ateliers de travail sur le corps et l’esprit à travers des voyages sonores. Ces ateliers ne nécessitent aucun pré requis, à part celui de vouloir se faire du bien. Vous pouvez aussi amener une couverture pour vous tenir au chaud lors de l’atelier.

En savoir plus : https://atelier-femmes.com/sonotherapie

Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 15 61 42 »}] [{« link »: « https://atelier-femmes.com/sonotherapie »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:30:00+01:00 – 2023-03-18T20:00:00+01:00

2023-05-20T18:30:00+02:00 – 2023-05-20T20:00:00+02:00

Nicolette Reichl