Le numérique dans la démocratie citoyenne Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le numérique dans la démocratie citoyenne Tiers-lieu Parade, 16 mars 2023, Arles. Le numérique dans la démocratie citoyenne Jeudi 16 mars, 18h30 Tiers-lieu Parade 4 euros Samuel Tronçon est philosophe et chercheur en informatique appliquée aux sciences sociales. Fondateur de la coopérative de recherche ANANKE – résidente de Parade, il a porté de nombreux projets de recherche en Humanités Numériques, avec des artistes, des institutions ou des laboratoires de recherche en France et à l’étranger. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles [{« type »: « link », « value »: « http://parade.arles »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/parade.arles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:30:00+01:00 – 2023-03-16T20:00:00+01:00

2023-03-16T18:30:00+01:00 – 2023-03-16T20:00:00+01:00 numérique démocratie Parade

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Tiers-lieu Parade Adresse 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Tiers-lieu Parade Arles

Tiers-lieu Parade Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le numérique dans la démocratie citoyenne Tiers-lieu Parade 2023-03-16 was last modified: by Le numérique dans la démocratie citoyenne Tiers-lieu Parade Tiers-lieu Parade 16 mars 2023 Arles Tiers-lieu Parade Arles

Arles Bouches-du-Rhône