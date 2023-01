No Mad ? Tiers-lieu Parade, 9 mars 2023, Arles.

No Mad ? Jeudi 9 mars, 20h00 Tiers-lieu Parade

Entrée prix libre, conseillé 10€

Concert à la bougie à Parade

Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:parade.arles@gmail.com »}]

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles

Le groupe Grenoblois vient nous faire découvrir : « Des oiseaux la nuit », Création 2022

Concert sans attache

Léger, débranché, sans attache et désamplifié, No Mad? revient avec un nouveau projet empreint de simplicité.

Avec cette nouvelle création, nous voulons repartir du silence, de la lueur du jour, être là au plus près du public et de ce que le présent offre. Léger, débranché, sans attache et désamplifié. Dans un répertoire entièrement acoustique porté par la poésie de Pierre Dodet.

Se départir des micros, des lumières électriques. Mettre en valeur les mots et leur musicalité. Investir les théâtres comme les clairières et des espaces non dédiés. Convoquer au plateau nos cinq voix et nos instruments (violon, alto, violoncelle, clarinette, percussions, bouzouki, guitare). Faire entendre et sonner nos mots, nos instruments, nos voix et le silence tout autour. Nous voulons n’avoir besoin de rien de plus.

Info pratiques :

Buvette associative sur place

réservation possibles au 07.67.54.31.81 ou à parade.arles@gmail.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T20:00:00+01:00

2023-03-09T21:30:00+01:00

parade