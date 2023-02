Arles en Prémices Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Arles en Prémices Tiers-lieu Parade, 2 mars 2023, Arles. Arles en Prémices Jeudi 2 mars, 17h00 Tiers-lieu Parade

Entrée libre Venez célébrer avec nous « Maintenant ! », le festival annuel de l’association, jeudi 2 mars à partir de 17h à Parade.

Vous pourrez découvrir les œuvres d’une exposition photo inédite sur le thème de la lumière ainsi que les productions artisanales d’un concept store éphémère, tout cela au rythme des platines de l’inégalable DJ Slo.

Les filles de CiTy vous emmèneront ensuite résoudre des énigmes dans les rues du centre-ville pour un jeu de piste en équipe original. Retour à Parade une heure plus tard pour une soirée conviviale avec gâteaux et boissons. Début des festivités : 17h

Début du jeu de piste : 20h30

Fin de soirée : 23h

Exposition photo du 3 au 24 mars dans la salle accueil du rez-de-chaussée, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 14h. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T16:00:00+00:00 – 2023-03-02T22:00:00+00:00

