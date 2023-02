Atelier d’écriture “Écrire l’amour” Tiers-lieu Parade, 21 février 2023, Arles.

Atelier d’écriture “Écrire l’amour” Mardi 21 février, 18h30 Tiers-lieu Parade

Avis aux amoureux-ses et aux oublié.e.s de la Saint Valentin

Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entre confession intime et déclaration d’amour collective, faire sortir au dehors la petite voix du dedans. Et partager tout simplement… l’innocence, l’incandescence. Avis aux amoureux-ses et aux oublié.e.s de la Saint Valentin. Un atelier d’écriture de textes à dire et à chanter, entre poésie, slam et chanson. Le mardi 14 février 2023 de 18h30 à 20h30. Attention le nombre de places étant limité, il est plus sage de réserver. En partenariat avec @parade.arles.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T18:30:00+01:00

2023-02-21T19:30:00+01:00

Julien Parade