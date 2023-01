Les zones humides dans le quotidien des Arlésiens Tiers-lieu Parade, 2 février 2023, Arles.

Entrée libre

Atelier de découverte des zones humides

Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles

http://www.facebook.com/parade.arles

A l’occasion de la journée internationale des zones humides, Parade vous propose un atelier-voyage au centre des zones humides de Camargue !

L’occasion de découvrir et comprendre ces écosystèmes si importants pour notre planète.

Au cours de cet atelier, Columba (ingénieur chercheuse à la tour du Valat), nous invite à observer des clichés immortalisés sur le domaine de la tour du Valat et à réagir à ces images. La chercheuse nous guidera dans une découverte des zones humides, de leurs habitants (les plus grands, comme les plus petits) et des dangers pour ces espaces.

Au cours de ce périple, nous discuterons de la manière dont l’humain a utilisé ces territoires et comment nous pouvons changer les choses !

info pratiques :

réservations conseillées au 07 67 54 31 81 ou à parade.arles@gmail.com

Buvette associative sur place

Parade