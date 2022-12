Mes résolutions 2023 ? Et si j’en parlais à mon cerveau… Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’évènement: Arles

Venez découvrir comment et pourquoi notre cerveau nous joue des tours et nous démotive, et repartez avec quelques astuces pour le faire changer d’avis ! Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.stephaniebourgeon.com »}]

Vous avez envie que cette année – au moins cette année ! – vos bonnes résolutions ne soient plus un vague souvenir quand arrive le printemps ?

Venez découvrir comment et pourquoi notre cerveau nous joue des tours et nous démotive, et repartez avec quelques astuces pour le faire changer d’avis !

Avec Stéphanie Bourgeon, consultante et conférencière en Neurosciences émotionnelles www.stephaniebourgeon.com

En grande salle, à Parade -2e étage sans ascenseur

