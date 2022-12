Atelier de musique Hang-Handpan / percussions Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Atelier de musique Hang-Handpan / percussions Tiers-lieu Parade, 7 janvier 2023, Arles. Atelier de musique Hang-Handpan / percussions 7 janvier – 7 mai 2023 Tiers-lieu Parade

25 € par atelier 20 € étudiants

Hang Balu est une invitation à l’artiste musical qui est en chacun de nous et un rappel certain que faire de la bonne musique collectivement est accessible à tous Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles Avec Lolo Samba de Viagem Samba, chaque premier samedi du mois suivez l’atelier de Hang Balu. C’est une invitation à l’artiste musical qui est en chacun de nous et un rappel certain que faire de la bonne musique collectivement est accessible à tous.

Le collectif ne vise pas à maîtriser un instrument mais plutôt à abandonner les concepts préconçus qui nous limitent pour créer et apprécier une musique que nous n’avons jamais écouté auparavant.

Au cours de l’atelier, les participants sont invités à poser leurs mains sur l’instrument, puis à jouer ensemble. Et à prendre des temps calmes voire de relaxation à l’écoute de cet instrument.

Inscription obligatoire

Pas d’obligation d’être présent chaque samedi.

L’atelier se déroule dans la grande salle de Parade (2e étage sans ascenseur).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T10:00:00+01:00

2023-05-07T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Tiers-lieu Parade Adresse 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Tiers-lieu Parade Arles Departement Bouches-du-Rhône

Tiers-lieu Parade Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Atelier de musique Hang-Handpan / percussions Tiers-lieu Parade 2023-01-07 was last modified: by Atelier de musique Hang-Handpan / percussions Tiers-lieu Parade Tiers-lieu Parade 7 janvier 2023 Arles Tiers-lieu Parade Arles

Arles Bouches-du-Rhône