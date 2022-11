Le petit sapin Tiers-lieu Parade, 21 décembre 2022, Arles.

Tarif spectacle + goûter : 7 € / personneTarif atelier pâtisserie : 5 € / personne

Ateliers et conte théâtral pour petits et grands à Parade

Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles

De 10h à 12h

JEUX avec la ludothèque Martingale (infos à suivre)

De 10h à 11h30

ATELIER PÂTISSERIE avec Ninon, la super pâtissière d’Eat Parade

J’apprends à cuisiner des délicieux sablés aux formes variées et aromatisés aux épices de Noël !

Dès 15h

SPECTACLE suivi d’un GOÛTER

»Le petit sapin » d’après le conte de Hans Christian Andersen

Par la Cie babelabab

Le petit sapin ne désire rien de plus que de grandir et de devenir un sapin de Noël magnifiquement décoré et orné dans une maison.

Mais que va-t-il se passer après?

Un conte théâtral, ludique et participatif, où la comédienne nous emmène dans l’univers d’Andersen, accompagnée de projections oniriques, bienveillante, à l’écoute et avec beaucoup d’humour.

? INFOS PRATIQUES

Pas de CB !

Réservations conseillées : parade.arles@gmail.com | 07 67 54 31 81



